المستشار راغب عشيبة رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية بـ 656 صوتا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الاستئناف، برئاسة نادي قضاة الإسكندرية وحصل على ٦٥٦ صوتًا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت ١٢٢٢ صوتًا.

وجاء عدد الحضور ١٢٣٥ صوتًا والأصوات الباطلة ١٣ صوتًا، ومن يحق لهم التصويت ٢٦٠٠ صوت.

بينما حصل المستشار سعد السعدني رئيس النادي المنتهية ولايته على ٣٧١ صوتًا، والمستشار محمد عبد النبي على ٩٥ صوتًا.

كما أعلنت اللجنة فوز المستشارين على مقاعد النيابة العامة كل من: رامي حسن واحمد راجح وحسين سلام ومحمد ضياء وبدر الكومي.

وفاز المستشارون على مقاعد المحاكم كل من: إسلام تمراز وحازم حبيب وأحمد خورشيد وبلال عطا ومحمد عصام.

وفاز بمقاعد القضاة المستشارين: عبد الرحمن الشهاوي وناصر حسب النبي وأمام الصيرفي.

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