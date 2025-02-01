السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المستشار راغب عشيبة رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية بـ 656 صوتا

أثناء اعلان نتيجة
أثناء اعلان نتيجة الانتخابات، فيتو

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة الإسكندرية،  فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الاستئناف، برئاسة نادي قضاة الإسكندرية وحصل على ٦٥٦ صوتًا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت ١٢٢٢ صوتًا.

وجاء عدد الحضور ١٢٣٥ صوتًا والأصوات الباطلة ١٣ صوتًا، ومن يحق لهم التصويت ٢٦٠٠ صوت.

بينما حصل المستشار سعد السعدني رئيس النادي المنتهية ولايته على ٣٧١ صوتًا، والمستشار محمد عبد النبي على ٩٥ صوتًا.

كما أعلنت اللجنة فوز المستشارين على مقاعد النيابة العامة كل من: رامي حسن واحمد راجح وحسين سلام ومحمد ضياء وبدر الكومي.

وفاز المستشارون على مقاعد المحاكم كل من: إسلام تمراز وحازم حبيب وأحمد خورشيد وبلال عطا ومحمد عصام.

وفاز بمقاعد القضاة المستشارين: عبد الرحمن الشهاوي وناصر حسب النبي وأمام الصيرفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات نادي قضاة انتخابات نادي قضاه الإسكندرية نادي قضاه الإسكندرية ننيجة انتخابات نادي قضاة الاسكندرية

مواد متعلقة

غلق باب التصويت في انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

نجل فنان شهير يصدم شخصا بالبحيرة ويتسبب في وفاته

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025

زيادة أسعار بيبسي بلاستيك في الأسواق بدءا من أول فبراير

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

منوعات

المزيد

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير سبب نزول حسبنا الله ونعم الوكيل في "آل عمران" وفضل الدعاء بها؟

المزيد
الجريدة الرسمية