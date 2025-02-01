السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

اكتشاف ثالث حالة إصابة بجدري القردة في بريطانيا خلال أقل من أسبوعين

جدري القردة، فيتو
جدري القردة، فيتو

قالت وكالة الخدمات الصحية البريطانية، في بيان أمس الجمعة، إنه تم اكتشاف حالة ثالثة لسلالة جديدة من جدري القردة في المملكة المتحدة في أقل من أسبوعين.


وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة ليصل إلى ثمانية أشخاص، حيث تم اكتشاف آخر إصابتين في 20 و27 يناير.

وجاء في البيان: "تم اكتشاف حالة إصابة أخرى بمرض جدري القردة من نوع "Ib" في إنجلترا.. وهذه هي الحالة الثامنة المؤكدة للمرض من هذا النوع في البلاد منذ أكتوبر 2024".

وتم اكتشاف العدوى في لندن، ويتعلق الأمر هنا بمواطن عاد من أوغندا، حسب تقارير "UKHSA". وقالت الوكالة إن خطر احتمال انتشار المرض بين المواطنين "لا يزال منخفضا"، كما أضافت أنه لا يوجد أي ارتباط بين هذه القضية والسبع السابقة.

وفي أغسطس 2024، أفادت وكالة الصحة البريطانية أن السلطات تستعد لاحتمال ظهور وانتشار سلالة جديدة من جدري القردة في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن تفشي جدري القردة  في إفريقيا يمثل حالة طوارئ وبائية للصحة العامة تثير قلقًا دوليًّا.

وجدري القردة هو مرض فيروسي نادر قد يشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، حيث تصاحب العدوى حمى وتسمم وتضخم في الغدد الليمفاوية وما يتبع ذلك من انتشار الطفح الجلدي - أولا على شكل بقع تتحول إلى بثور، وبعد فقعها تتشكل قروح، لتصبح على شكل قشور بعد شفائها، لتسقط في الأخير تاركة آثار ندبات على جلد المصاب.

في الحالات الخفيفة، عادة ما يختفي المرض من تلقاء نفسه، بعد أن يستمر من 14 إلى 21 يومًا.

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وكالة الخدمات الصحية البريطانية جدري القردة أوغندا منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ وبائية
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