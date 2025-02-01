السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بطريقة مبتكرة، مارسيليا يقدم لاعبه الجديد الجزائري أمين جويري (فيديو)

أمين غويري، فيتو
أمين غويري، فيتو

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده رسميًّا مع المهاجم الدولي الجزائري أمين جويري قادمًا من إستاد رين.

وقدم نادي الجنوب الفرنسي لاعبه الجديد عبر مقطع فيديو مبتكر، بحضور ممثلين تقمصا شخصيتي كيميائيين في مختبر علمي متحرك أمام ملعب "فيلودروم"، وهما بصدد البحث عن محلول كيميائي مناسب، من خلال مزيج بين عدد من المكونات، والتي كانت تحمل دلالات على مميزات وصفات اللاعب غويري، مثل قوة الشخصية والشغف والحماس وصفات أخرى.


وبعد خلط كل المكونات بنجاح، تم الوصول إلى النتيجة النهائية، التي كانت عبارة عن محلول كيميائي باللون الأخضر، الذي يرمز إلى شعار المنتخب الجزائري (الخضر) ليظهر جويري فجأة في الصورة، وهو يرتدي قميص مارسيليا قبل أن يصيح بعبارة "هيّا أولمبيك مارسيليا".

 

أمين غويري يختار الرقم 9 في مارسيليا

اختار أمين غويري حمل الرقم 9 برفقة ناديه الجديد، ويعول أن يبعث مشواره من جديد، بعد فترة ركود عاشها في فريقه السابق ستاد رين، حيث تأمل جماهير مارسيليا أن يكون أفضل بديل لإيلي واييه الذي غادر مؤخرًا صوب إشبيلية الإسباني، بينما سيكون في منافسة مباشرة مع نيل موباي على مركز قلب الهجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أولمبيك مارسيليا أمين غويري اولمبيك مارسيليا الفرنسي مارسيليا الفرنسي نادي اولمبيك مارسيليا منتخب الجزائر

مواد متعلقة

الدنمارك تدهس البرتغال وتصل إلى نهائي كأس العالم لليد

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

رسميا، انتهاء الميركاتو الشتوي للموسم الجديد من الدوري السعودي

رايو فاييكانو يتغلب على مضيفه ليجانيس في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

مانشستر سيتي يستعد لإيداع مبلغ ضخم لبرشلونة

نيمار يوقع عقود انضمامه لسانتوس البرازيلي (فيديو)

الاهلي السعودي يعلن ضم جالينو

تقارير سعودية تؤكد بقاء ساديو ماني مع النصر

ads

الأكثر قراءة

ننشر أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بالبحيرة

بعد تدخل أشخاص معينة، بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

نجل فنان شهير يصدم 3 أشخاص بالبحيرة ويتسبب في وفاة أحدهم

اللقطات الأولى لافتراس أسد لعامل حديقة حيوان الفيوم (فيديو)

قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص

بدء غلق شارع الهرم كليا من ميدان الجيزة إلى كوبري عباس لمدة 6 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025

قتلى بتحطم طائرة في فيلادلفيا الأمريكية واشتعال النيران في منازل (فيديو)

منوعات

المزيد

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية