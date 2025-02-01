بطريقة مبتكرة، مارسيليا يقدم لاعبه الجديد الجزائري أمين جويري (فيديو)

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تعاقده رسميًّا مع المهاجم الدولي الجزائري أمين جويري قادمًا من إستاد رين.

وقدم نادي الجنوب الفرنسي لاعبه الجديد عبر مقطع فيديو مبتكر، بحضور ممثلين تقمصا شخصيتي كيميائيين في مختبر علمي متحرك أمام ملعب "فيلودروم"، وهما بصدد البحث عن محلول كيميائي مناسب، من خلال مزيج بين عدد من المكونات، والتي كانت تحمل دلالات على مميزات وصفات اللاعب غويري، مثل قوة الشخصية والشغف والحماس وصفات أخرى.



وبعد خلط كل المكونات بنجاح، تم الوصول إلى النتيجة النهائية، التي كانت عبارة عن محلول كيميائي باللون الأخضر، الذي يرمز إلى شعار المنتخب الجزائري (الخضر) ليظهر جويري فجأة في الصورة، وهو يرتدي قميص مارسيليا قبل أن يصيح بعبارة "هيّا أولمبيك مارسيليا".

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هل هو الإعلان الأفضل خلال شهر يناير؟ أعتقد ذلك 🤯



نادي مارسيليا يعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع الدولي الجزائري 🇩🇿 أمين غويري بشكل مذهل للغاية! 🥶💙

pic.twitter.com/2dkCZcvVJp — عمرو (@bt3) January 31, 2025

أمين غويري يختار الرقم 9 في مارسيليا

اختار أمين غويري حمل الرقم 9 برفقة ناديه الجديد، ويعول أن يبعث مشواره من جديد، بعد فترة ركود عاشها في فريقه السابق ستاد رين، حيث تأمل جماهير مارسيليا أن يكون أفضل بديل لإيلي واييه الذي غادر مؤخرًا صوب إشبيلية الإسباني، بينما سيكون في منافسة مباشرة مع نيل موباي على مركز قلب الهجوم.

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