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رياضة

رايو فاييكانو يتغلب على مضيفه ليجانيس في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

فريق رايو فاليكانو،
فريق رايو فاليكانو، فيتو

حقق فريق رايو فاليكانو الفوز بهدف دون رد أمام ليجانيس في افتتاح مباريات  الجولة  الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

واحرز هدف رايو فاليكانو باتي سيس في الدقيقة 78.

تشكيل فريق ليجانيس 

تشكيل فريق رايو فاليكانو 

يتواجد فريق ليجانيس  في المركز السادس عشر بـ 23 نقطة، ويتواجد رايو فاليكانو في السادس  بـ 32 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 49 نقطة، يليه أتلتيكو مدريد بـ 45 نقطة، برشلونة بـ 42 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 40 نقطة، وريال مايوركا بـ 30 نقطة.

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الدوري الإسباني ريال مدريد رايو فاليكانو ليجانيس

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