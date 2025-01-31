أهمها زد ضد المصري، حكام مباريات غدا السبت في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات مباريات غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مباراة إنبي والبنك الأهلي

مباراة زد إف سي أمام المصري

مباراة فاركو ضد غزل المحلة

مباراة بتروجيت ضد الاتحاد

حافظ فريق بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، فيما تراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد انتهاء مباراة بيراميدز والزمالك بفوز الفريق السماوي 3-0 بالجولة الـ 11.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك

1- بيراميدز 24 نقطة

2- الأهلي 20 نقطة

3- الزمالك 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 18 نقطة

6- بتروجيت 16 نقطة

7- حرس الحدود 15 نقطة

8- طلائع الجيش 15 نقطة

9- البنك الأهلي 14 نقطة

10- زد اف سي 13 نقطة

11- الاتحاد السكندري 13 نقطة

12- الإسماعيلي 12 نقطة

13- فاركو 12 نقطة

14- سموحة 11 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

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