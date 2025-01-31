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رياضة

الدوري الإيطالي، بارما يواصل السقوط ويخسر بملعبه 2-1 أمام ليتشي

بارما الإيطالي، فيتو
بارما الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، تلقى فريق بارما خسارة قاسية أمام ضيفه ليتشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إنيو تارديني، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم بارما بهدف أول عن طريق إيمانويل فاليري في الدقيقة 34، ثم تعادل ليتشي عن طريق نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 64 سجل سانتياجو بيروتي هدف ليتشي الثاني، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف فريقه الثالث لفريقه في الجولة 90+3.

تشكيل بارما أمام ليتشي

زيون سوزوكي – جيوفاني ليوني - أليساندرو فوجلياكو - لاوتارو فالنتي - إيمانويل فاليري – سيمون سوم - مانديلا كيتا – ماتيو كانشاليري -أنس حاج محمد - فالنتين ميهايلا - ميلان ديوريتش.

 

تشكيل ليتشي أمام بارما

فلاديميرو فالكوني - فيردريك جيلبرت - فيديريكو باشيروتو - جابي جان - أنطونيو جالو - ثورير هيلجاسون - يلبير رمضاني - بالثازار بيريت - سانتياجو بيروتي - نيكولا كرستوفيتش - جاسبر كارلسرون.

ليتشي، فيتو
ليتشي، فيتو

بارما يعاني في الدوري الإيطالي

يواصل بارما كفاحه في الدوري الإيطالي. ففي الجولة الأخيرة، عانى فريق فابيو بيتشيا من هزيمة درامية أمام ميلان (2-3)، حيث استقبل هدفين في الوقت بدل الضائع. 

وكانت هذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي لا يفوز فيها بارما (تعادلان، وخسارتان) والمرة السابعة هذا الموسم التي يستقبل فيها ثلاثة أهداف على الأقل. وفي الترتيب، يحتل النادي المركز السادس عشر، متقدمًا على ليتشي وفيرونا فقط بفارق الأهداف.

 

نتائج بارما على أرضه

وعلى أرضه كان أداء بارما متذبذبًا، حيث فشل في الفوز في 7 من آخر 9 مباريات (تعادلان، و5 خسائر)، ومع ذلك، فإن أسلوبه الهجومي ينتج نتائج: في 19 مباراة على أرضه في الدوري الإيطالي، فشل في التسجيل مرة واحدة فقط.

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