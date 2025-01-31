مودرن سبورت يضم لاعب فاركو قبل مواجهة الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب وليد علي فرج لاعب وسط فريق فاركو وذلك قبل مواجهة الأهلي بالدوري المصري.

لاعب فاركو ينضم إلى مودرن سبورت

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت لمدة أربعة مواسم ونصف في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتألق صاحب الـ ٢٤ عاما بقميص فاركو خلال المواسم الأخيرة، كما مثل منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة البرازيلي روجير ميكالي.

مودرن سبورت يضم حسام حسن موسمين ونصف

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت لمدة موسمين ونصف في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

ويعد اللاعب حسام حسن أحد أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة حيث تألق بقميص الأهلي وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.

مودرن سبورت يضم معتز زدام

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب التونسي معتز زدام لاعب فريق الترجي التونسي عقب إجتيازه الكشف الطبي

ووقع اللاعب التونسي على عقود انتقاله للنادي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء بنهاية الموسم.

وجاء توقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

وتألق لاعب الوسط معتز زدام بقميص الترجي التونسي وحصد معهم لقب الدوري، كما أرتدى قميص فريقي النجم الساحلي والنادي المصري البورسعيدي.

مودرن سبورت يضم على فوزي

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات هم أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وعلي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف ومحمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف

ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد "١٩٩٩" أحد الركائز الأساسية لفريق إنبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

مودرن يضم لاعب انبي

واعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد"١٩٩٩" أحد الركائز الأساسية لفريق انبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الأونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتألق لاعب الوسط المهاجم محمد هلال بقميص نادي ليرس البلجيكي ووادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف فريق البنك الأهلي ليصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة، وعلى المستوى الدولي مثل منتخب مصر للناشئين والشباب.

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