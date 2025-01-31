السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأعلى للجامعات يستقبل وفد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
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استقبل  الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وفد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، بحضور كوش أهوجا رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA لمنطقة الشرق الأوسط وأوراسيا،و ريشي مالهوترا، مدير تطوير الأعمال الإقليمي والشراكات الاستراتيجية في ACCA الشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مديرة تطوير التسويق ACCA. والدكتور حسين عيسى رئيس قطاع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورمنى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود كحيل مستشار وزير التعليم العالي للصادرات التعليمية والتعليم عبر الحدود، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

الأعلى للجامعات يستقبل وفد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية


جاء اللقاء في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، حيث بحث الجانبان إمكانية توفير مقر دائم لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ناقش الجانبان التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني المستمر وتعزيز البرامج الأكاديمية بالجامعات المصرية لتتوافق ومتطلبات ومعايير اقتصاديات السوق المحلي والعالمي، فضلًا عن التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب وخريجي الجامعات من خلال برامج تدريبية متخصصة مع إمكانية تدشين درجة علمية أو دبلومات بالتنسيق مع كليات التجارة بالجامعات المصرية.


و من جانبه أكد مصطفى رفعت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية  محمد أيمن عاشور قد اعتمدت استراتيجية وطنية لتطوير التعليم والبحث العلمي في مصر منذ مارس الماضي تتسق ورؤية مصر 2023 والتي تتسق وأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي، لافتًا أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية محور التكامل الذي يركز على تحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية؛ لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها كل إقليم، مضيفًا أن الربط بين الجوانب المالية والجوانب القانونية أمر بالغ الأهمية في ظل التطور الذي يشهده الاقتصاد محليًا وعالميًا.


وتطرق اللقاء إلى التطور الذي شهده الاقتصاد المصري منذ حقبة السبعينيات وحتى الآن وهو ما يقتضي أن يتواكب ذلك مع إعداد كوادر مؤهلة من الطلاب والخريجيين.


و أكد وفد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية أن هناك تنسيق دائم من خلال المجلس الثقافي البريطاني للتعاون مع الجانب المصري في العديد من المجالات، فضلًا عن التنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ESSA.

 

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