الخميس 30 يناير 2025
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انفوجراف

قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن موقف طلاب منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (إنفوجراف)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

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