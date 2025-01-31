السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

الاهلي السعودي يعلن ضم جالينو

ويندرسون جالينو،فيتو
ويندرسون جالينو،فيتو

نجح  الاهلي السعودي، بشكل رسمي، في حسم صفقة ضم الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو قادمًا من بورتو البرتغالي.


وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، عن تعاقده مع البرازيلي جالينو لتمثيل صفوفه هذا الشتاء.

 

 


بينما أشار نادي بورتو في بيان رسمي، إلى أنه توصل لاتفاق يتضمن بيع عقد جالينو إلى أهلي جدة في صفقة قيمتها 50 مليون يورو.

وخاض جالينو، خلال مشواره مع بورتو 153 مباراة وسجل 45 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة

وفاز جالينو صاحب الـ27 عامًا، ببطولة الدوري مرتين وكأس البرتغال 3 مرات والسوبر المحلي مرتين وكأس الرابطة مرة واحدة.

ويجيد البرازيلي جالينو، اللعب في مركز الجناح الأيسر وتبلغ قيمته السوقية 27 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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