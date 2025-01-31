وزير البترول يعتمد الجمعيات العمومية لشركتي النصر والسويس

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس اجتماعات الجمعيات العامة لمناقشة واعتماد الموازنات الاستثمارية لشركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وأنابيب البترول عن العام المالي المقبل 2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وخلال الاجتماعات، شدد المهندس كريم بدوي على ضرورة دراسة السبل المثلى لاستغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصافي التكرير بالسويس، بما يسهم في زيادة كميات الزيت الخام المكرر. حيث يأتي ذلك ضمن المحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الذي يهدف لتعظيم القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المتطورة لمصافي التكرير المصرية التي شهدت تحديثًا شاملًا خلال السنوات الأخيرة.

دور هام تلعبه أنابيب البترول في نقل وتوزيع البترول

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول اكد الوزير علي أهمية الدور الذي تلعبه الشركة كشريان رئيسي لنقل وتوزيع المنتجات البترولية الحيوية الي جميع مناطق الاستهلاك، موجهًا الشركة بسرعة وضع خطة عمل لحماية خطوط نقل البترول التي تعبر في مدن ومناطق حيوية، والعمل بالتنسيق مع المحليات علي تحديد جميع الآليات والضوابط الكفيلة بعدم تعرض هذه الخطوط للكسر أثناء اعمال الانشاءات أو الحفر في حرم هذه الخطوط حفاظًا علي السلامة العامة.

رئيس شركة النصر للبترول يستعرض ملامح الموازنة الاستثمارية للشركة

واستعرض المهندس محمد عبد الله حسن رئيس شركة النصر للبترول ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي القادم واستكمال خطة التطوير والتنمية في الوحدات الإنتاجية للشركة، كما استعرض ماتم من تطوير في أنظمة السلامة والصحة المهنية وتزويد منشآت الشركة ومرافقها بأحدث أنظمة الانذار المبكر والاطفاء الآلي، كما اشار الي تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات التحول الرقمي لتطوير منظومة التشغيل بالشركة.

ومن جانبه استعرض الكيميائي هشام فتحي مستهدفات الشركة واستثماراتها خلال العام المالي المقبل لتعزيز الأداء الإنتاجي لافتًا إلى تحقيق أعلى مؤشرات الحفاظ على السلامة داخل الشركة كنتيجة لحزمة الإجراءات التي اتبعتها الشركة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية، والعمل على تطبيق نظام إدارة سلامة العمليات وتكامل الأصول، بالإضافة إلى الإجراءات المهمة لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركة.

خطط شركة أنابيب البترول في مجال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الخطوط

ومن جانبه عرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول خطط الشركة في مجال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الخطوط، ومشروعات دعم قدرات شبكة الخطوط في إطار إستراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.

شارك في أعمال الجمعيات العامة

المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول للانتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية والاستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة والمشرف عليها واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والاستاذ يحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين بالبترول.

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