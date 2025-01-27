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أخبار مصر

الرئيس التنفيذي لهيئة البترول يترأس الجمعية العامة لشركة بتروجلف مصر

رئيس الهيئة وقيادات
رئيس الهيئة وقيادات بتروجلف أثناء انعقاد الجمعية، فيتو

 عقدت الجمعية العامة لشركة بتروجلف مصر أعمالها برئاسة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول- وبمشاركة المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، ونواب رئيسا هيئة البترول وجنوب وبحضور ممثلى شركتى بيكو وكوفبيك.
 

واستهل الاجتماع المهندس إسحاق سعد رئيس مجلس إدارة الشركة باستعراض بعض الإنجازات مثل المضى قدما فى القيام بمشروع استخدام الطاقة الشمسية بجانب مولدات الغاز، وذلك لخفض معدلات استهلاك السولار وكذلك استغلال غازات الشعلة فى توليد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

 

الأداء الإنتاجي لشركة بتروجلف مصر 

 كما تم عرض الأداء الإنتاجى لشركة بتروجلف البالغ حاليا 22.5 ألف برميل زيت خام يوميًا من حقولها بخليج السويس بعد الطفرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، كما تم عرض خطة الإنتاج للعام القادم 2025/2026 والتى تبلغ 23 ألف برميل زيت زيت خام يومى والمتضمنة إنفاق 77 مليون دولار.


 وأكد المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول على أهمية استمرار ودعم الجهود الجارية لزيادة أنشطة الاستكشاف والتنمية بالشركة والتى تعد السبيل الأمثل لزيادة معدلات الإنتاج مُثمنًا القيام بعمل طفرة بمعدلات الإنتاج لتقفز من حوالى 4000 إلى 22.5 ألف برميل زيت خام يومى، وذلك بحفر 13 بئرا فى أقل من أربعة أعوام وكذلك العمل على تطوير تسهيلات الإنتاج.

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