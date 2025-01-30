الخميس 30 يناير 2025
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مياه سوهاج: 64 فرقة مناوبة أسبوعيا للتأكد من كفاءة التشغيل والصيانة

64 فرقة مناوبة اسبوعيا
64 فرقة مناوبة اسبوعيا بمياه سوهاج للتأكد من كفاءة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج   استمرار عمل فرق المناوبات اليومية المسائية وبعد منتصف الليل لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم وخاصة فى فصل الشتاء.

التأكد من كفاءة التشغيل والصيانة وإصلاح الأعطال

                                                                          
وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة وإجراء أعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

تفقد 220 موقعا شهريا تتمثل فى 13 محطة مياه كبرى و7 محطات معالجة صرف صحى 


وقال المهندس حسام طه مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM “تقوم 64 فرقة مناوبة أسبوعيا بمتابعة وتفقد 220 موقعا شهريا والتى تتمثل فى 13 محطة مياه كبرى و7 محطات معالجة صرف صحى وعدد 45 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و75 محطة رفع صرف صحى وعدد 80 محطة مياه جوفية  بالإضافة إلى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين”.

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