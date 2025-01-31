غدا.. قطع الكهرباء عن 29 منطقة بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربى عن ٢٩ منطقة بمدينة نجع حمادى.

وذلك بحسب البيان المعلن على صفحات مواقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" أنه سيتم اجراء اعمال الصيانة بقطاع كهرباء شمال مدينة نجع حمادى .

مناطق قطع الكهرباء بقنا



وسوف يتم فصل التيار الكهربى صباح يوم السبت الموافق 1-2-2025 من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا عن المناطق الآتية:

شارع بور سعيد، وشارع النجدة، وشارع خلف النجدة، وشارع الشعانية،وشارع مدرسة المشتركة،ومنطقة الوعى الاسلامى، وشارع المحكمة، وشارع خلف المحكمة،

ومنطقة شارع ١٥ مايو، ومنطقة الشونة، ومنطقة شارع التحرير، ومنطقة المجزر، ومنطقة المستوصف ورعاية الطفل،ومنطقة شارع مطحن ناصر،ومنطقة شارع الاتوبيس،

ومنطقة شارع مدرسة البنات، ومنطقة المجتمع الجديد، ومنطقة شارع مسجد اللواء، ومنطقة شارع خلف بنك القاهرة، ومنطقة شارع السنترال، ومنطقة خلف شركة لوكاس، ومنطقة شارع ٣٠ مارس

ومنطقة شارع حسنى مبارك سابقا، ومنطقة شارع المرور، ومنطقة شارع مدرسة الثانوية التجارية، ومنطقة شارع خلف المخابز، ومنطقة شارع الترعة الضمرانية، ومنطقة شارع الجمهورية من القنطرة حتى السجيرات، ومنطقة شارع المدرسة الثانوية الصناعية، ومنطقة شارع الاستاد الرياضى.



ولذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.