تحقيقات موسعة في حادث دهس شقيقين بأوسيم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث مروع راح ضحيته شاب وأصيب شقيقه عقب تهشم سيارة سوزوكي كانا يستقلونها على طريق المترو إثر دهس سيارة محملة بالأنابيب لها، في منطقة الكوم الأحمر بمدينة أوسيم.



وكشفت المعاينة الأولية أن سيارة نقل محملة بالانابيب دهست سيارة سوزوكي فان بيضاء يستقلها شقيقان ما أدى لتهشم السيارة واصابة مستقليها باصابات خطرة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

حادث تصادم على طريق المترو بمنطقة الكوم الأحمر

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق المترو بمنطقة الكوم الأحمر في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة.

وأفادت التحقيقات أنه عقب نقل المصابين الى المستشفى فارق احدهما الحياة متأثرا بإصابته ويدعى محمود الطويل، بينما يرقد الآخر ويدعى مازن في حالة خطرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة ورفعت الاجهزة التنفيذية آثار الحادث، والسيارة المحطمة من الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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