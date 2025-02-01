السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

الشيف الشربيني، فيتو
الشيف الشربيني، فيتو

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته الإعلامية بتهمة الإهمال، بعدما تسبب نجل الإعلامية في دهس عامل دليفري ووفاته أثناء قيادة سيارة الشيف.

 

وأيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، حبس نجل طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

 

حبس المتهم سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري

كانت محكمة جنح الطفل بالجيزة عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، كما غرمت المحكمة المتهم ١٠٠ ألف جنيه.

 

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من نجل زوجته.

 

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الضحية إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرفت سريعا، خوفًا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

 

أقوال شاهد عيان عن الحادث

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مهندس كمبيوتر، وهو أحد شهود العيان على دهس عامل دليفري بسيارة شيف شهير.

وقال الشاهد إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلومترًا بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى١٦٠ كيلومترًا بالساعة.

وأوضح أنه فور تخطي تلك السيارة سيارته، شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه، وأثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة دهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفى وارتطم أرضًا.

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