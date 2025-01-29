الأربعاء 29 يناير 2025
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اقتصاد

البنك المركزي: 26.3 مليار دولار حصيلة تحويلات العاملين بالخارج في 11 شهرا

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023). 

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأوضح البنك المركزي، ان التحويلات شهدت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار (مقابل نحو 7.8 مليار دولار).

وتابع: وحققت الفترة يناير/نوفمبر 2024 ارتفاعًا بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار (مقابل نحو 17.9 مليار دولار).

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البنك المركزى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج البنك المركزى المصرى

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