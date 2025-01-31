فيكتور أوربان: أمريكا تسعى الآن من أجل السلام بأوكرانيا وأوروبا تريد الحرب

قال رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية الجديدة وقيادة الاتحاد الأوروبي تختلفان حول الصراع في أوكرانيا.

أمريكا تريد السلام وأوروبا تريد الحرب

وأضاف فيكتور أوربان، أن أمريكا تؤيد الآن وجود تسوية سلمية، في الوقت الذي تؤيد فيه بروكسل استمرار الحرب.

وذكر أوربان في حوار مع إذاعة كوسوث في سياق رده على سؤال حول الوضع في أوكرانيا: “يقول الأوروبيون أنه ينبغي الحفاظ على العقوبات وحتى تعزيزها من أجل الأوكرانيين لكسب الحرب ضد روسيا،بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مقابلة إنه سيكون من الظلم خداع الجميع من خلال الادعاء بأن الأوكرانيين يمكنهم الفوز في هذه الحرب”.

واشنطن تسعى لتسوية الحرب في أوكرانيا

وشدد أوربان على أن المنطق الأوروبي مختلف تماما عن المنطق الأمريكي: الأول هو منطق الحرب، والآخر هو منطق السلام.

وأكد أوربان أن الحكومة الهنجارية تواصل الدعوة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا عن طريق المفاوضات، مشيرا إلى أنه يعول على الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

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