الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فيكتور أوربان: أمريكا تسعى الآن من أجل السلام بأوكرانيا وأوروبا تريد الحرب

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان

قال رئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية الجديدة وقيادة الاتحاد الأوروبي تختلفان حول الصراع في أوكرانيا.

أمريكا تريد السلام وأوروبا تريد الحرب 

وأضاف فيكتور أوربان، أن أمريكا تؤيد الآن وجود تسوية سلمية، في الوقت الذي تؤيد فيه بروكسل استمرار الحرب.

وذكر أوربان في حوار مع إذاعة كوسوث في سياق رده على سؤال حول الوضع في أوكرانيا: “يقول الأوروبيون أنه ينبغي الحفاظ على العقوبات وحتى تعزيزها من أجل الأوكرانيين لكسب الحرب ضد روسيا،بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مقابلة إنه سيكون من الظلم خداع الجميع من خلال الادعاء بأن الأوكرانيين يمكنهم الفوز في هذه الحرب”.

واشنطن تسعى لتسوية الحرب في أوكرانيا 

وشدد أوربان  على أن المنطق الأوروبي مختلف تماما عن المنطق الأمريكي: الأول هو منطق الحرب، والآخر هو منطق السلام.

وأكد أوربان أن الحكومة الهنجارية تواصل الدعوة إلى تسوية الصراع في أوكرانيا عن طريق المفاوضات، مشيرا إلى أنه يعول على الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا أوروبا أمريكا الاتحاد الاوروبي روسيا

مواد متعلقة

بناء على اتفاق عقد فى عهد حسنى مبارك، بعثة الاتحاد الأوروبي تستأنف مراقبة معبر رفح بعد نحو 20 عاما، وتفاصيل سبت العبور

رويترز: أمريكا تضغط على المسئولين اللبنانيين للحد من نفوذ حزب الله السياسي

الكرملين: روسيا مهتمة باستئناف نقل الغاز عبر أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

بعد التأخر أمام بيراميدز، حسين لبيب يغادر المقصورة عقب هجوم من جماهير الزمالك

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

بعد استخدام صورة تحمل تهديدا للرئيس السيسي، إسرائيل تطلق حملة تحريض ضد تسليح الجيش المصري

منوعات

المزيد

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة من معرض الكتاب: الجهل وعدم القدرة على رد الشبهات من أبرز أسباب إنكار السنة

كيف تتغير خصائص النار في الآخرة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة الأحقاف وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية