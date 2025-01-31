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تكريم 70 طفلا بسوهاج من خريجي الدفعة الأولى من مبادرة أطفال مصر الرقمية

تكريم 70 طفلا بسوهاج
تكريم 70 طفلا بسوهاج من خريجي مبادرة أطفال مصر الرقمية، فيتو

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، حفل تكريم أكثر من ٧٠ طفلًا من خريجي الدفعة الأولى من مبادرة أطفال مصر الرقمية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري.

 

وأكد المحافظ خلال الاحتفال دعم وتشجيع الأطفال على اكتساب مهارات رقمية تواكب متطلبات العصر، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في ظل اهتمام الدولة ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بمثل هذه المبادرات التي تساهم فى خلق أجيال متميزة في مجال المهارات التكنولوجية والرقمية.

 

وأشار "سراج" إلى دور محافظة سوهاج في دعم التعليم الرقمي والتنمية المستدامة لغير القادرين وذوي الهمم وذويهم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية والمحافظة لتحقيق التنمية المجتمعية.

 

يذكر أن مبادرة مصر الرقمية أطلقتها مؤسسة أطفال مصر بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية للأطفال وتستهدف ٢٥٠ ألف طفل بجميع محافظات الجمهورية، وتأتي محافظة سوهاج كإحدى المحطات الرئيسية في سلسلة الاحتفاليات التي تنظمها المبادرة، حيث تم خلال الاحتفال إبراز الإنجازات المتميزة للأطفال المشاركين وتكريمهم على مجهوداتهم.

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اسامه اهتمام الدولة التربية والتعليم بسوهاج التكنولوجي التعليم الرقمى

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