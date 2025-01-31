إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، حملة إزالة مكبرة رافقه نائب رئيس المدينة ومهندس المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة (٦) حالات تعد على الأراضي الزراعية بناطق مدينة فرشوط، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وأشار خالد بهيج رئيس مركز فرشوط، بتكثيف حملات رصد ومتابعة ومنع كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها بشكل.

محاسبة المخالفين في قنا

وأكد على أنه تتم الإزالة فوري في المهد لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة من خلال الإزالة الفورية لأي حالة تعديات جديدة ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد على أننا فريق عمل واحد وهدفنا جميعًا خدمة المواطن وإعادة حقوق الدولة كاملة وتنفيذ القانون على أي مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للقانون وفى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

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