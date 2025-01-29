مدبولي: وقف صفقات الطرح غير المجدية، ولا تهاون في قيمة الأصول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع آلية صارمة في تقييم الأصول المطروحة، مشددًا على أنه لا يتم إتمام أي صفقة إذا لم تتوافق مع التقديرات العادلة لقيمتها.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن كافة عمليات الطرح تمت وفق إجراءات حوكمة دقيقة، حيث يتم التقييم من خلال بنوك استثمار متخصصة، وأجهزة الدولة المختلفة، كما تخضع العقود لمراجعة جهات قانونية عليا مثل مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل.

وأشار إلى أن الحكومة لديها نظام متابعة دقيق لأداء الشركات بعد عملية الطرح، لضمان تحقيق العوائد المستهدفة، مؤكدًا أن هناك حالات تم فيها إيقاف صفقات عند مراحل متقدمة بعد مراجعة العروض المقدمة، حيث تبين أنها لا تحقق القيمة العادلة للأصول المطروحة.

وأضاف مدبولي أن الهدف من الطروحات ليس فقط توفير سيولة للدولة، بل ضمان تحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، وهو ما يتم متابعته مع الشركاء والمستثمرين لضمان تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.