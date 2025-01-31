فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه التاسع غدا

تستضيف الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن برنامج اليوم التاسع للنشاط الثقافي، الذي سيُقام يوم السبت ١ فبراير في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

القاعة الرئيسية

الساعة: 10.30 صباحا، لقاء مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية بمشاركة الكاتب الصحفي: عماد الدين حسين، والدكتور محمد کمال

الساعة: 12 ظهرا ندوة بعنوان "رقمنة التراث الثقافي غير المادي عربيا"، بحضور الدكتور صالح زامل (العراق)، والدكتور عبد العزيز المسلم (الإمارات)، والدكتور نزار شقرون (تونس)، والمهندس هيثم يونس، وتدير الندوة الإعلامية منة الشرقاوي.

الساعة: 2 ظهرا ندوة بعنوان "أحمد مستجير والصيغة الرياضية لعروض الخليل" بحضور الدكتور أحمد مصطفى والدكتور حسام جايل ويدير الندوة الدكتور أحمد الشيمي.

الساعة 4 عصرا ندوة بعنوان "المتحف المصري الكبير.. ماذا نتوقع منه؟" بحضور الدكتور أحمد غنيم، وتدير الندوة: الإعلامية منة الشرقاوي

الساعة 6 مساءً ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها (مصر الرقمية - وحدات المراجعة الداخلية) بحضور د. تامر هواش - م. خالد زورة - د. عصام زكريا - د. ماریان قلدس، ويدير الندوة: هشام الركايبي

القاعة الدولية

الساعة 12 ظهرا ندوة بعنوان "الفكر العربي مترجما" بحضور ببير جيرار - د. سعدية أفسوس بينستين - د. فرانك ميرميه - د. نسرين الزهر، ويدير الندوة هاني حنا.

الساعة 2 ظهرًا ندوة بعنوان "الشعر الآن.. مشكلات ومساءلات" بحضور Francisco Soler إسبانيا – Sanja Lukic إنجلترا، عبد الهادي سعدون العراق - Marian Eikelhof هولندا، Mawar Marzuki ماليزيا - Vadim Terekhin روسيا، ويدير الندوة مبارك السريفي.

الساعة 4 عصرا ندوة بعنوان "الشعر العماني.. محطات وملامح" بحضور د. إسماعيل السالمي - م. سعيد الصقلاوي - د. محمد الحجري - د. محمد المهري، ويدير الندوة: سامح محجوب.

الساعة ٦ مساءً، ندوة بعنوان "الصين مبادرة الحزام والطريق" بحضور د. أحمد السعيد - السفير علي الحنفي، ويدير الندوة: الإعلامي يوسف أبوب

قاعة المؤسسات

الساعة: 10.30 صباحا، الإنتاج الإبداعي من رحم ورش الكتابة (المعتكف الكتابي أنموذجا) تقديم: هدى أنور.

الساعة: 12 ظهرا (اللغة العربية والتقنيات) د. عبد المنعم أحمد زكي فوزي تاج الدين، يشارك ويدير: د. محمد يونس الحملاوي.

الساعة: 12 ظهرًا "شعر بادية الجيزة وشمال وجنوب الصعيد" ويشارك بها د. أحلام أبو نوارة - حامد سعداوي الحضيري - عبد العاطي القصراني - عبد الله بو شعيب السمالوسي - علي النجاري لحسوني - فيصل الموصلي - محمود الحبوني - محمود مسلم العمراني - منصور العميري - نصيب بو كرامة، ويدير الندوة: أبو الفتوح البرعصي (شعراء البادية)

الساعة: 2.30 ظهرا (تأثير ثقافة المهرجانات على الفن والإبداع) د. سحر حلمي هلالي - المايسترو محمد سعد باشا يدير الندوة: د. وليد شوشة (المجلس الأعلى للثقافة).

الموائد المستديرة

الساعة: 5 مساءً "المائدة المستديرة السادسة" (قضايا الفن التشكيلي المصري) الفنان والكاتب: أحمد الجنايني - الناقد: د. خالد البغدادي.

الصالون الثقافي

الساعة 10.30 صباحا، "قضاة وأدباء ليبيا" اليوم الرابع، سليمان العطار.

الساعة 12 ظهرًا: المحور الأول: التصوف والتراث بحضور أحمد الجمال - إيهاب الملاح - د. سحر محمد فتحي، ويدير الجلسة: د. حسين حمودة

الساعة 2 ظهرًا المحور الثاني: الترجمة وفهم الآخر بحضور د. خالد سالم - د. زينب عبد الحميد، ويدير الجلسة: د. وليد عبد العزيز

الساعة 4 عصرا المحور الثالث: الفكر الإنساني والأدب بحضور د. خيري دومة - د. قحطان الفرج الله، ويدير الجلسة: د. محمود الضبع

الساعة: 6 مساءً المحور الرابع: أندلسيات بحضور د. جمال عبد الرحمن - د. خالد سالم - د. فاطمة مكي، ويدير الجلسة: د. أحمد عمار

قاعة فكر وإبداع

الساعة: 12 ظهرا، ندوة كاتب وكتاب (الإصدارات الجديدة) - تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، بحضور د. رباب عبد الرحمن ويناقشه د. حسن عماد مكاوي - د. هويدا مصطفى، وتدير الندوة: د. هبة حمزة

الساعة: 1.30 ظهرا ندوة "توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2025"، يناقشه: د. خالد حنفي د. خالد عكاشة - د. رغداء الباهي - عبد المنعم سعيد، ويدير الندوة: عزت إبراهيم.

الساعة: 3 عصرا ندوة "في بهاء الكتابة.. اعتدال عثمان" يناقشه د. صبري حافظ - د. عزة بدر، ويدير الندوة: كريم عبد السلام

الساعة: 4.30 عصرا، ندوة "ملتقى الإبداع الأعمال القصصية" (ما وراء القمر) (الرجل الذي عادت إليه ذاكرته) (محمد سلماوي) يناقشه د. سحر شريف - د. يوسف نوفل، ويدير الندوة: محمد السيد عيد

الساعة: 6 مساءً (الأعمال الروائية) ندوة "صورة على جدار قديم" "محمد غزلان" يناقشه شوقي عبد الحميد - د. عايدي علي جمعة، ويدير الندوة: خليل الجيزاوي

قاعة العرض

الساعة: 12 ظهرًا (الترجمة إلى العربية) ندوة "موسوعة الفولكلور الأفريقي" تحرير: د. محمد الجندي، ويناقشه: د. مصطفى جاد

الساعة: 2 ظهرا (المصريات) ندوة "روز اليوسف رائدة الصحافة المصرية" تأليف: ميرفت البربري، ويناقشه محمود زیدان، ويدير الندوة: ياسين غلاب

الساعة: 4 عصرا (التراث الحضاري) "حي بن يقظان" "ابن طفيل الأندلسي" يناقشه د. عادل يحيى عبد المنعم، ويدير الندوة: د. أسامة السعدوني

الساعة: 6 مساءً (ملتقى الإبداع الشعري) "الصباح رباح" تأليف: إبراهيم محمد إبراهيم، تناقشه: د. فاطمة الصعيدي

قاعة ديوان الشعر

الساعة: 2 ظهرًا الأمسية الأولى يشارك فيها: أحمد عجاج - باسمة غنيم (الأردن) حبيبة الزين - صبري السيد طه الصياد ماهر مهران - محمد حسني عليوة ناهد السيد - وفاء بغدادي - ياسمين الشاذلي، وتدير الأمسية: ديمة محمود

الساعة: 4 عصرا الأمسية الثانية يشارك فيها عبد الهادي سعدون (العراق - إسبانيا)، ويحاوره طلعت شاهین.

الساعة: 5 مساءً الأمسية الثالثة ويشارك فيها: أحمد بلبولة - أسامة الحداد - ديمة محمود - الضوي محمد الضوي طلال الجنيبي (الإمارات) - عبد الستار سليم - فارس خضر محمد البريكي (الإمارات) - محمد المزروعي محمد بغدادي - نبيلة الزبير (اليمن) - آنا هوفمان (ألمانيا) (Germany) (Anna Hoffmann) - نیکولاج مشيفيك (كندا) (Nikolaj Miscevic (Canada) - سانجا لوكيس (إنجلترا) (Sanja Lukic (England)، ويدير الأمسية: عمر شهريار.

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