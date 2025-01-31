عروض فنية تضيء مسارح معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

تواصل العروض الفنية المتميزة على مسرحي بلازا 1 و2 المخصصة لزوار جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب بعروض موسيقية واستعراضية متنوعة في يومه الثامن.

مسارح معرض الكتاب

على مسرح بلازا 1، قدمت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عرضًا استعاد فيه الجمهور روائع الزمن الجميل، وسط أجواء طربية أصيلة.

معرض الكتاب 2025

كما قدمت فرقة الإنشاد الديني، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، أداءً روحانيًا مميزًا عبر مجموعة من الابتهالات والأناشيد المتميزة.

أما على مسرح بلازا 2، فقد أبهرت فرقة عمان للفنون الشعبية الحضور بعرض تراثي مزج بين الفنون العمانية والشرقية والخليجية، وسط تفاعل جماهيري كبير.

مكان معرض الكتاب 2025

واختُتمت الفعاليات بعرض موسيقي نابض بالحيوية لفرقة "أنغام الشباب"، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، حيث قدمت مزيجًا متقنًا بين الموسيقى الحديثة والكلاسيكية، لينتهي اليوم بليلة فنية استثنائية في أروقة المعرض.

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