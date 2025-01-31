استمرار أعمال التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات بمحطة تحيا مصر

كشفت وزارة النقل فى تقرير لها الموقف التنفيذى واستمرار العمل بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، وقالت إن المحطة تم إنشاؤها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط بين محطات الحاويات البحرية، ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول.

وتم تسيير رحلات ذهاب وعودة لقطارات البضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية منذ بدء التشغيل التجريبي أول يناير وذلك في ضوء قيام

شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة (20) ألف متر مربع بـ ( 4) خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال ( 1310) أمتار تم ربطها بالشبكة القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله ( 600) متر بمتوسط ( 50) حاوية مكافئة للرحلة الواحدة، وذلك بهدف ربط محطة تحيا مصر بالموانئ الجافة والموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية لتكون محطة تحيا مصر هي البوابة الشمالية للمحور اللوجيستى اسكندرية / العين السخنة مرورا بميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يساهم في تعظيم حجم المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتقليل الضغط على شبكة الطرق الحالية،و المساهمة في تطبيق منظومة النقل الأخضر وفقا لرؤية القيادة السياسية، ومنع تكدس الشاحنات على بوابات الميناء مما يؤدى إلى تسهيل حركة الدخول والخروج من الميناء.

ومن المخطط في الفترة الأولى من التشغيل قيام الناقل بتوفير(1- 3 ) قطارات أسبوعيا، إلى أن تصل إلى عدد 3 إلى 5 قطارات/ يوميا بسعة (250) حاوية مكافئة من جميع الموانئ (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة).

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