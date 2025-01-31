"مقامات الهمذاني" و"كشف المعاني والبيان" جديد "الذخائر"بقصور الثقافة في معرض الكتاب

ضمن مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، كتاب "مقامات بديع الزمان الهمذاني" لأبي الفضل الحسين بن أحمد بن يحيى المعروف ببديع الزمان الهمذاني،تقديم جمال الغيطاني.

إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب

كما أصدرت كتاب "كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان" جمعها وشرح معانيها إبراهيم أفندي الأحدب الطرابلسي، وذلك ضمن سلسلة "الذخائر".

"مقامات بديع الزمان الهمذاني" علامة فارقة في تاريخ النثر العربي، حيث استحدث بديع الزمان فن المقامة في القرن الرابع الهجري، وهو شكل أدبي يجمع بين السجع والبلاغة واللفظ المتقن، دون أن تكتمل فيه عناصر القصة التقليدية. أما "كشف المعاني والبيان" فيقدم إضاءة جديدة على رسائل بديع الزمان، ويكشف عن أساليبه البلاغية وأسلوب تعبيره الفريد.

هيئة قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور، وتتنوع موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر.

بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال، وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة، وتتوفر إصدارات الهيئة بصالة 1 - جناح B3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.