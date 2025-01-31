الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء شقيق الفنان مصطفي شعبان

مصطفي شعبان، فيتو
مصطفي شعبان، فيتو

يستقبل  الفنان مصطفي شعبان العزاء في شقيقه الراحل ماجد شعبان الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم،بمسجد الشرطة يوم الثلاثاء المقبل.

وفاة شقيق مصطفي شعبان

وشيع جثمان شقيق الفنان الراحل  بعد صلاة ظهر اليوم  من مسجد العطار بقرية البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية.

و أعلن الفنان مصطفى شعبان رحيل شقيقه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مصطفى شعبان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويشارك مصطفى شعبان في مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا، ويشارك فيه كل من رياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

وحكيم باشا بطولته كذلك أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف

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وفاة شقيق مصطفي شعبان شقيق مصطفي شعبان الفنان مصطفي شعبان
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