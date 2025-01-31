الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مكان وموعد جنازة شقيق الفنان مصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

شيع جثمان شقيق الفنان الراحل منذ قليل بعد صلاة الظهر من مسجد العطار بقرية البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية، ولم تحدد أسرته أو الفنان مصطفى شعبان موعد العزاء حتى الآن.
 

وكان قد أعلن الفنان مصطفى شعبان رحيل شقيقه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مصطفى شعبان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى.اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويشارك مصطفى شعبان في مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا، ويشارك فيه كل من رياض الخولي وسلوى خطاب وسهر الصايغ ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم ومنذر ريحانة وأحمد فهيم ومحمد نجاتي وكذلك هاجر الشرنوبي وميدو عادل ويارا قاسم وفتوح أحمد وأحمد صيام وسلوى عثمان.

 

وحكيم باشا بطولته كذلك أحمد عبدالله محمود ومحمد عمروسي وحمدي إسماعيل وسارة نور وهايدي رفعت وماجدة منير وسامح فكري وشيماء عباس وأحمد صادق وعايدة فهمي وحمدي هيكل، وهو من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.

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