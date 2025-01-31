الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

12 صورة ترصد جمهور «القاهرة للكتاب» في آخر جمعة بالمعرض

جمهور معرض الكتاب،
جمهور معرض الكتاب، فيتو

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، اليوم الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا وذلك بمقر المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في آخر جمعة بدورة 2025. 

جمهور معرض الكتاب 2025 

واصطف الجمهور قبل فتح بوابات المعرض في العاشرة صباح اليوم في طوابير طويلة، ومع مرور ساعات اليوم تزايدت أعداد الجمهور والزوار في ساحات وقاعات المعرض المختلفة. 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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