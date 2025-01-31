غلق باب التصويت في انتخابات نادي القضاة بالإسكندرية

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة بالإسكندرية، باب التصويت في تمام الساعة السادسة، عقب إدلاء القضاة بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي القضاة بشارع مصطفى كامل-فلمنج.

حيث يجري التصويت على جميع مقاعد مجلس إدارة وهي مقعد رئيس النادي ومقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ويختار من لهم حق التصويت من القضاة والمستشارين ووكلاء النائب العام 3 مقاعد عن درجة المستشارين و5 مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة هذا بخلاف مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية.

وتتنافس على مقاعد مجلس إدارة النادي ثلاث قوائم وهي قائمة المستشار سعد السعدني والذي يتنافس علي مقعد رئيس النادي وتحمل رقم "1" وتضم كل من المستشارين أمام الصيرفي وناصر حسب النبي وهشام بهلول وأحمد مهابة والذين يتنافسون علي مقاعد المستشارين، وتضم المستشارين أحمد خورشيد وحازم حبيب واسلام تمراز وبلال عطا وأحمد محسن هيكل والذين يتنافسون على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، فيما يتنافس من نفس القائمة على مقاعد أعضاء النيابة العامة كل من محمد حسن وبدر الكومي ورامي حسن ومحمد ضياء هريدي ومؤمن حلمي حسان.

وتضم قائمة المستشار راغب عشيبة والذي يتنافس علي مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية وتحمل رقم "2" المستشارين خالد بركات وخالد خلف وعبد الرحمن الشهاوي والذين يتنافسون علي مقاعد المستشارين فيما يتنافس من نفس القائمة علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل المستشارين معتز نوار ومحمد مبارك وأحمد وحيد خليل ورامي حيدر ومحمد عصام ويتنافس علي مقاعد رؤساء النيابة من نفس القائمة وكلاء النائب العام هيثم سعد وخالد الزغبي وأحمد ابو زهرة وحسين سلام وأحمد رأفت راجح.

وتحمل قائمة المستشار محمد عبد النبي سالم والذي يتنافس على مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية رقم "3" والتي تضم المستشارين عصام عبد الجليل السمبختي وعلي درويش ويتنافسان على مقاعد المستشارين فيما يتنافسا المستشارين حسام حسن الناعم ومحمود رجب أبو زهرة علي مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فيما تضم القائمة محمد رمضان جعفر وكيل النائب العام والذي يتنافس على مقعد أعضاء النيابة العامة.

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