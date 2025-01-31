الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي البطريرك الماروني في بيروت

وزير الخارجية والبطريرك
وزير الخارجية والبطريرك الماروني في بيروت، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في بيروت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي اليوم الجمعة ٣١ يناير.

تقديم كافة سبل المساعدة للبنان 

أكد الوزير عبد العاطي  وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية. 

تقدير مصر للدور الروحي 

كما أعرب عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به  البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.

تعزيز دور المؤسسات الوطنية

وأبرز وزير الخارجية ما تجسده انطلاقة عهد الرئيس جوزيف عون من فرصة لتعزيز دور المؤسسات الوطنية، دون إقصاء لأي مكون لبناني بما يسهم في تحقيق التوافق الوطني اللازم لإنجاح المرحلة الجديدة، مشددًا على تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة.

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بدر عبد العاطي المصرية واللبنانية دعم مصر الكامل للبنان

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