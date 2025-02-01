تشهد العديد من المدن والمحافظات المصرية خلال شهر شعبان، العديد من الاحتفالات بموالد الصوفية والأولياء والصالحين، حيث تشهد محافظات القاهرة وأسوان والأقصر العديد من الاحتفالات بالموالد الصوفية خلال شهر شعبان، وتختلف طرق الاحتفال لما لكل منهما من طقوس وقدسية في النفوس، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

موالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة

تشهد مدينة القاهرة وحدها في شهر شعبان عددا من الاحتفالات قدرها علي باشا مبارك في كتابهالخطط التوفيقية الجديدة بحوالي ثمانية وعشرين مولدًا يتم الاحتفال بها في أنحاء مدينة القاهرة وهي:

مولد الإمام الشافعي رضي الله عنه يوم الثلاثاء من غرة الشهر أو قبله وحتى 9 منه أو قبله...

مولد الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه من 10 من الشهر وحتى 15 منه..

مولد السيدة عائشة النبوية ببوابة حجاج من غرة الشهر وحتى 8 منه مع الشيخ محمد السمان من 2 وحتى 10 منه.

مولد الشيخ إسماعيل ضيف.. من 2 وحتى 10 منه.

مولد الشيخ أحمد الدنف من 3 وحتى 10 منه.

مولد السادات البكرية من 10 حتى 15 منه.

مولد سيدي عقبة من 10 حتى 18 منه.

مولد السادات الوفائية بزاوية الوفائية بسفح من 18 حتى 23 منه.

مولد سيدي عمر بن الفارض بسفح الجبل من القرافة الصغرى من 2 حتى 23 منه.

مولد سيدي محمد الجيوشي بالجبل من 20 حتى 23 منه.

مولد سيدي يحيى بن عقب بالكعكيين من 8 حتى 15 منه.

مولد سيدي محمد البحر بباب البحر من 8 حتى 15 منه.

مولد سيدي أبي عبد الرحيم الدمرداش بالعباسية من 8 حتى 15 منه.

مولد سيدي محمد الصوابي بالحسينية من 14 حتى 22 منه..

مولد الشيخ علي البنهاوي من 16 حتى 22 منه.

مولد الشيخ معاذ بالدراسة من 12 حتى 20 منه.

مولد الشيخ الخضيري من 5 حتى 20.

مولد الأستاذ العدوي من 21 حتى 25 منه.

مولد الشيخ عبد الله الزهار من 7 حتى 9 منه.

مولد الشيخ خليل الكردي من 18 حتى 21 منه.

مولد الشيخ علي الفصيح من 3 حتى 10 منه.

مولد الشيخ الغمري من 22 من الشهر لغايته.

مولد الشيخ عبد الكريم من 19 من الشهر لغايته.

مولد السلطان الحنفي، والشيخ صالح أبي حديد من غرة الشهر لغاية 27 منه.

مولد الشيخ محمد العتريس بجوار السيدة زينب من 27 من الشهر لغايته.

وبعض هذه الموالد يلزم زمنه وشهره العربي الذي يعمل فيه، ولا يتحول عنه شتاءً ولا صيفًا، وبعضها يتحول من شهر إلى شهر وهو الملازم للأشهر القبطية كمولد سيدي علي البيومي وغيره من الأولياء - رضي الله عنهم جميعًا.

موالد الصوفية في ليلة النصف من شعبان

يوافق احتفال ليلة النصف من شعبان احتفال الطرق الصوفية بأكثر من 100 مولد لآل البيت والصالحين ويعد من أشهر هذه الموالد مولد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا وسيدي أحمد المطراوي بالمطرية القاهرة وسيدي الأربعين بالسويس وسيدي الحلي بروض الفرج القاهرة وسيدي محفوظ بالتبين - حلوان وسيدي محمد الخمار بالقليوبية.

موالد الصوفية في شهر شعبان بالأقصر

تشهد محافظات الأقصر خلال شهر شعبان العديد من الاحتفالات برجال الله من الأولياء والصالحين، ويعد مولد العارف بالله سيدى أبو الحجاج الأقصري، أحد أهم وأشهر الموالد بالمحافظة في شهر شعبان، يليه مولد سيدى أحمد إبن إدريس الذي يتم تنظيمه فى قرية الدير بمدينة إسنا.

وفى الشمال بمدينة الزينية تستقبل قرية العشي شهر شعبان المبارك، بالانطلاق فى الاحتفال السنوى بمولد الشيخ محمد العشي التي تستمر لمدة 4 أيام، وفى وسط مدينة الأقصر وتحديدًا بمنطقة الكرنك يحتفل الآلاف من الأهالى بالمولد السنوى للشيخ الجليل موسي أبو على، حيث تشهد الكرنك 5 أيام من الاحتفال بمولد "الشيخ موسى أبوعلي"، وذلك فى عادة سنوية مستمرة منذ عشرات السنين بحضور المئات من قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد،

وفى البر الغربى بالقرنة يتم تنظيم فعاليات مولدي الشيخ أبو القمصان والشيخ أبو زعبوط، التى تقام سنويًا، ويقع ضريح سيدي أبو القمصان بين جنبات المعابد والمقابر الفرعونية، وتنطلق فعاليات الاحتفال بمولد العارف بالله قبل رمضان من كل عام حيث يقام مهرجان للتحطيب يتبارى فيه ما يطلق عليهم "طائفة العصاية".

وتشهد قرية البعيرات بالقرنة أيضًا خلال شهر شعبان، الاحتفال بمولد العارف بالله الشيخ أبو زعبوط، ويحتفل الأهالي فى نجوع القرية بهذا المولد في العشر أيام الأواخر لشهر شعبان من كل عام، ويستمر الاحتفال عددا من الليالي، وسط حضور المئات من أهالى البر الغربي والمناطق المجاورة من محبي ومريدى العارف بالله أبو زعبوط.

أشهر الموالد الصوفية في شهر شعبان بالقاهرة والمحافظات

أسوان

يحتفل الأسوانيون بالعديد من موالد الأولياء والصالحين في شهر شعبان حيث تشهد المحافظة العديد من الاحتفالات لعل أشهرها الاحتفال بمولد «السيدة زينب» بنت بنت رسول الله، أسبوعيًا وتحديدًا ليلة كل سبت من كل أسبوع، انتهاءً بليلة النصف من شعبان، بضريحها الشهير المتواجد بالقرب من المتحف النوبى جنوب أسوان.

كما يحتفلون خلال شهر شعبان، بموالد أولياء الله «السيد البدوى، وسيدى إبراهيم الدسوقى، والأقطاب الصوفية الحاج حسن الاسوانى، والشيخ أبو اليزيد البسطامى، والشيخ العنانى، وسيدى محمد الحارث»، وغيرهم من أقطاب الصوفية المعروفين لدى أهالى أسوان

يحتفل أبناء مناطق وسط مدينة أسوان، بمولد «الحاج حسن القطب الأسوانى الشهير»، والذى يعود نسبه إلى الحسن بن على رضى الله عنه، تبدأ‏ بإقامة ثلاث ليال متواصلة من المديح والتواشيح، كما يحتفل أبناء قرية الكوبانية غرب النيل بأسوان، بمولد «سيدى أبى زيد البسطامى» سيرًا على الأقدام من قراهم، حيث يقومون بزيارة الضريح والطواف حوله 7 دورات كاملة، بالطبال والأناشيد والابتهالات الصوفية.

و فى منطقة العنانى يقيم أبناء أسوان احتفالهم بمولد «القطب الصوفي سيدي العنانى»، حيث يتم دعوة القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية لحضور الاحتفال، كما هو الحال أيضًا فى مولد «القطب الصوفى سيدي محمد الحارث»، و«سيدى إبراهيم الدسوقى بالجبانة الفاطمية»

كما يقيم أبناء مدينة كوم أمبو احتفالًا بمقام «السيدة زينب» بالمدينة خلال هذا التوقيت من شهر شعبان.

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