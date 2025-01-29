سوق اليوم الواحد، خطة حكومية لضبط الأسعار قبل شهر رمضان

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية جديدة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، وذلك من خلال إطلاق مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تستهدف إقامة أسواق مؤقتة في المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مؤخرًا لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع، واستعراض خطط الدولة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة عرضت مبادرة "سوق اليوم الواحد" خلال الاجتماع، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات، بحيث يتم تنظيم الأسواق خلال أيام الإجازات الأسبوعية، لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الأسواق ستعمل جنبًا إلى جنب مع معارض "أهلًا رمضان"، التي ستنطلق اعتبارًا من الأول من فبراير، لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وشدد مدبولي على أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وأن هناك رقابة مكثفة لضمان التزام التجار بالأسعار العادلة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة القادمة.

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