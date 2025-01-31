افتتاح 10 مساجد جديدة في كفر الشيخ

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 10 مساجد جديدة بمراكز المحافظة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف" وذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، ورواد هذه المساجد، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية.

وشملت الافتتاحات مسجد الحاج علي إسماعيل في قرية خوالد البلد بمركز سيدي سالم، ومسجد الإمام البخاري في قرية المجاز الشرقي بمركز الحامول، ومسجد كوبري تاج الدين في قرية نشرت بمركز قلين، ومسجد الهمة البحري في قرية الهمة بمركز بيلا، ومسجد سيف الدين الخزعلي في قرية الحمراء بمركز كفرالشيخ، ومسجد الصالحين في قرية مسير بمركز كفر الشيخ، والمسجد الكبير في قرية الغنايمة بمركز سيدي سالم، ومسجد المصري في قرية خليج قبلي بمركز مطوبس، ومسجد أبو عيانة في قرية أبو عيانة بمركز مطوبس، ومسجد أبو سعدة في نظارة مهيب بمركز سيدي سالم.

وذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الايماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

أوقاف كفر الشيخ: نلتزم بالضوابط المحددة في خطبة الجمعة

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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