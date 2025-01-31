من السجن إلى الإعدام، كيف يواجه القانون خاطفي الأطفال؟

خطف الأطفال من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، وتولى التشريعات المصرية اهتمامًا بالغًا لمكافحة هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.

خطورة شائعات خطف الأطفال

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تدعي وقوع حوادث خطف أطفال بهدف الاتجار بأعضائهم إلا أن وزارة الداخلية نفت صحة هذه الادعاءات، موضحةً أن بعض هذه المقاطع مُفبركة أو تمثيلية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.

على سبيل المثال، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة تدعي انتشار حوادث خطف الأطفال وتخديرهم لسرقة أعضائهم في محافظة دمياط وبعد التحقيق، تبين أن السيدة قامت بنشر الفيديو لزيادة عدد المشاهدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

جهود الأمن في مواجهة خطف الأطفال

ومع ذلك تواصل الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لمكافحة جرائم خطف الأطفال، سواء من خلال التصدي للحوادث الحقيقية أو ملاحقة مروجي الشائعات التي تثير الذعر بين المواطنين.

العقوبات القانونية لـ جريمة خطف الأطفال

وفقًا للمادة 289 من قانون العقوبات، يُعاقَب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلًا دون استخدام التحايل أو الإكراه، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، تتراوح العقوبة بين السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة وفي الحالات التي يقترن فيها الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

من هو الطفل في القانون؟

يعرّف القانون المصري الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وفقًا لنص المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي تعتبر أي شخص لم يبلغ سن الرشد المحدد قانونًا في بلده طفلًا يتمتع بحماية خاصة.

ويترتب على هذا التعريف عدة آثار قانونية، أبرزها أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة في القوانين الجنائية، حيث تُشدد العقوبات على الجرائم التي تُرتكب بحقهم، مثل الاختطاف والاستغلال كما يتمتع الأطفال بنظام قضائي خاص إذا تورطوا في جرائم، حيث تُطبق عليهم قواعد الإصلاح والتأهيل بدلًا من العقوبات الجنائية التقليدية، ما لم يكن الجرم بالغ الخطورة. ويُعامل الأطفال المخطوفون باعتبارهم ضحايا يجب حمايتهم وإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا لضمان اندماجهم في المجتمع بعد التعرض لتجربة الاختطاف.

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