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رياضة

صفقة الزمالك الجديدة، ماذا قدم محمود جهاد مع فاركو؟

محمود جهاد
محمود جهاد

 أعلن نادي فاركو انتقال لاعبه محمود جهاد إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي السطور التالية تستعرض فيتو أرقام محمود جهاد مع فاركو قبل بداية رحلته مع الزمالك. 

 

أرقام محمود جهاد مع فاركو 

انضم محمود جهاد إلى فاركو قادمًا من نادي النجوم في صيف 2021.

وخاض محمود جهاد 51 مباراة مع فاركو في جميع البطولات بواقع 2697 دقيقة، سجل خلالها هدفين   في الدوري الممتاز نسخة الموسم الجاري. 

 

فاركو يعلن انتقال محمود فاركو إلى الزمالك 

 ونشر نادي فاركو بيانًا رسميًّا وجه خلاله الشكر إلى محمود جهاد معلنًا انتقاله إلى نادي الزمالك.

وكتبت صفحة فاركو: "العلاج السحري من فخر الإسكندرية لملوك إفريقيا والأكثر تتويجًا في القرن العشرين.. شكرًا محمود جهاد".

 

ولم تعلن إدارة القلعة البيضاء تفاصيل الصفقة بشكل رسمي حتى الآن بينما أعلنت قناة النادي إتمام 4 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية بضم ثنائي أجنبي ولاعبين مصريين.

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