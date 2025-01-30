محمد صلاح: التفاصيل الصغيرة ستحسم مباراة الزمالك وبيراميدز

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إن بيراميدز فريق جيد ويلعب على الفوز ولكن أتوقع فوز الزمالك في مباراة الغد.

وتابع صلاح خلال وجوده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "مباراة الزمالك وبيراميدز ستُحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وأضاف: "جروس مدرب يميل للاستقرار وتثبيت التشكيل وكان يعشق يوسف أوباما في ولايته الأولى".

وأكمل: "جروس مدرب هادئ ويمتلك خبرات كبيرة ويعرف كيف يفوز".

واستطرد: "محمد الشيبي لاعب مؤثر في تشكيل بيراميدز ويمنح الفريق قوة هجومية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الجمعة إستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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