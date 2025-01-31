الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

وزارة السياحة والآثار تتابع أعمال ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر وتطوير خدماته

زيارة وفد وزارة السياحة
زيارة وفد وزارة السياحة والآثار لدير الأنبا بولا
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قامت لجنة أثرية سياحية من المجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والمسئول عن تطوير منتج العائلة المقدسة بزيارة مشروع ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر وتطوير الخدمات السياحية به، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال به، كما التقت بالأنبا دانيال النائب البابوي وأسقف ورئيس الدير، والقمص شاروبيم وكيل الدير.

مشروع ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر وتطوير الخدمات السياحية به

وخلال الزيارة قامت اللجنة بجولة داخل الكنائس المختلفة بالدير والمباني الأثرية الأخرى مثل الطاحونة، والمائدة، ومبنى الساقية، والمطعمة، وقلالي الرهبان القديمة، والأسوار الأثرية. 
 

نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر 


وقامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن الدير ورفعه الي شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تضمن استعراض ما تبقى من أعمال بمشروع ترميم الدير والخدمات السياحية المتاحة وتلك التي تحتاج إلى رفع كفاءة بما يساهم في تضمين زيارة الدير ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة وتحسين التجربة السياحية به، كما أوصت اللجنة بتزويد الطريق المؤدي إلي الدير بمزيد من اللوحات الإرشادية بما يساهم في سهولة الوصول إلى الدير بالإضافة إلى إضافة مزيد من اللوحات التعريفية والمعلوماتيه عن الدير وتاريخ إنشائه والكنائس والمباني الأثرية به والتي توضح قيمته الدينية والأثرية.

وتضمن وفد اللجنة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والمهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، ومحمد سعيد إبراهيم عضو بالإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى، خلال الشهر الجاري، بالأنبا دانيال النائب البابوي وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، للوقوف على ما يتم من أعمال بمشروع ترميم الدير وتطوير الخدمات السياحية به.

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المجلس الأعلي للأثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي منتج العائلة المقدسة العائلة المقدسة مشروع ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

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