سيارات هوندا، طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية هوندا، أسعار سيارات هوندا CR-V موديل 2025، بالسوق المحلية لتكون موديل العام الجديد، وتتخطى الـ3 ملايين جنيه.

أسعار سيارات هوندا CR-V موديل. 2025

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هوندا، كافّة الموزعين والتجار بأسعار سيارات هوندا في مصر والتي تطبق بداية الأسبوع الجاري ونرصد وفي التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الوحيدة نحو 3 ملايين و595 ألف جنيه.



مواصفات محركات سيارات هوندا CR-V



حصلت سيارات هوندا على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 188 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتنطلق السيارة بنظام جر أمامي أو كلي وتتسارع في 9.5 ثانية للوصول الي 100 كم في الساعة.



مواصفات ووسائل الأمان في CR-V



ويبلغ طول السيارة 4.6 متر وعرضها 1.85 متر وارتفاعها بواقع 1.67 متر، ويتوفر للسيارة العديد من وسائل الأمان التي تشمل فرامل ABS وEBD ونظام لرصد الضغط في إطارات السيارة والتحكم في الجر وفي ثبات السيارة.



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