نائب محافظ قنا يناقش مستجدات القطاع الصحي ومشروع إنشاء مستشفى الرمد

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا مع قيادات مديرية الصحة والسكان، لمتابعة آخر المستجدات واحتياجات المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

عُقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سلمى القاضي، مدير المكتب الفني بالمديرية.

موقف مستشفيات قنا

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الصحية المهمة، من بينها موقف مستشفيات قوص الجديدة ونقادة المركزي، ومبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء مستشفى أبو تشت ومستشفى دشنا المركزي.

كما تم استعراض أوضاع الوحدات الصحية القديمة، البالغ عددها 34 وحدة، حيث تم تسليم 7 وحدات بالفعل، ومن المقرر تسليم 4 وحدات أخرى خلال الأسبوع المقبل.

مبادرات الصحة العامة

وفي ختام الاجتماع، شدد نائب محافظ قنا على ضرورة الإسراع في تسليم الوحدات الـ23 المتبقية، مع التأكيد على أهمية دعم القوافل الطبية وتعزيز مبادرات الصحة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقب الاجتماع، تفقد نائب المحافظ، ووكيل وزارة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى عائشة مرزوق للرمد، بمرافقة ناجي صديق نوفل، ممثلًا عن عائلة مرزوق، وذلك للوقوف على سير العمل.

يُذكر أن مستشفى الرمد يتم إنشاؤه بتمويل من أبناء آل مكتوم بدولة الكويت الشقيقة، بتكلفة تُقدَّر بـ200 مليون جنيه، على مساحة 4000 متر مربع.

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