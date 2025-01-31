ليون يعلن التعاقد مع باولو فونسيكا

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، التعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا لتدريب الفريق خلفًا لبيير ساج.

ورحل بيير ساج عن تدريب ليون، بعد التعادل مع نانت 1-1 في الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

ووقع فونسيكا على عقد لمدة عامين ونصف مع ليون بداية من يناير الجاري.

ويصبح باولو فونسيكا المدرب رقم 34 في تاريخ أولمبيك ليون، وسيقود مباراته الأولى الأحد المقبل أمام مارسيليا، في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

ويتولى فونسيكا تدريب ليون بعد رحيله عن تدريب ميلان الإيطالي مطلع الشهر الجاري.

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