الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

مصرع 3 تجار مخدرات بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة جنوب البلاد

المضبوطات
المضبوطات

 لقى 3 تجار مخدرات مصرعهم عقب تبادل إطلاق النار مع  قوات الشرطة جنوب البلاد بمضبوطات 16 مليون جنيه.

 وكانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم جنوب البلاد. 

 

مصرع 3 تجار مخدرات عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية).

 

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 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (16 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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