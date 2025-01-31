الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

الهلال يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع جوهرة ريال مدريد

فينيسيوس
فينيسيوس

يواصل الدوري السعودي سعيه لاستقطاب أبرز نجوم العالم، في إطار طموحه لتحويل البطولة إلى واحدة من أقوى المسابقات على المستوى الدولي.

وفي هذا السياق، عاد اسم فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد للظهور مجددًا بعد العرض الكبير الذي تلقاه العام الماضي.

حيث ذكرت صحيفة “أوجلوبو” في وقت سابق، أن الهلال يضع جناح ريال مدريد ضمن خياراته الرئيسية لتعويض رحيل نيمار.

الهلال يحدد بديل نيمار


وفقًا لما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن الهلال دخل في سباق التعاقد مع نجم آخر من النادي الملكي وهو الجوهرة البرازيلية رودريجو جوس.

وبحسب صحيفة “أوجلوبو”، فقد بدأ النادي السعودي بالفعل التواصل مع محيط اللاعب لمعرفة موقفه، إلى جانب استفسارات موجهة لإدارة ريال مدريد حول إمكانية ضمه.

ويرتبط رودريجو بعقد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2028، ويبلغ شرطه الجزائي مليار يورو، وهو الرقم ذاته الذي وضعه النادي الملكي لفينيسيوس، في خطوة تهدف إلى تحصين نجومه من إغراءات الأندية المدعومة بالاستثمارات الضخمة.

وذكرت تلك التقارير أن رغم الاهتمام السعودي، يبدو أن نية رودريجو هي الاستمرار مع ريال مدريد لسنوات مقبلة، حيث يُعد جزءًا أساسيًا من الثلاثي الهجومي المنتظر إلى جانب فينيسيوس ومبابي.

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ريال مدريد أخبار نادي الهلال السعودي ‏ الدورى السعودى

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