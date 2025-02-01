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تفاصيل تحركات البورصة خلال جلسات الأسبوع، 92 % صافي تعاملات المصريين، ارتفاع إيجى إكس 30 ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة،  رأس المال السوقي يربح 15 مليار جنيه

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة  نسبة 92 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.9 %و العرب على 5.1 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 181.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 49.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
ومثلت تعاملات المصريين نحو 91 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3.7 %و سجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع
بنحو 142.9 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 251.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الخميس 30 يناير 2025، آخر جلسات الأسبوع وشهر يناير. 

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند 2.229 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30010 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 37365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.
 
وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8551 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11698 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام  تعاملات  الأربعاء 29 يناير 2025.

وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.227 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 29891 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 37202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13150 نقطة.

 
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 11733 نقطة، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3177 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت  مؤشرات البورصة  في ختام  تعاملات  الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29646 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 36840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13042 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11623 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وواصلت  مؤشرات البورصة الصعود في ختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيس للبورصة  

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة.

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