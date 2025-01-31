أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رسميًا عن تعاقده مع المدافع الإسباني ماريو هيرموسو، قادمًا من نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2025.

وكان هيرموسو قد لعب في صفوف الناشئين والشباب لفريق ريال مدريد في الفترة ما بين 2012 إلى 2017، وقد خرج لبعض الأندية أيضًا على سبيل الإعارة خلال تلك الفترة.

باير ليفركوزن يعلن التعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق

ولعب أيضًا في صفوف فريق أتلتيكو مدريد في الفترة ما بين 2019 وحتى 2024، ليرحل مجانًا بعد ذلك عن صفوف الفريق المدريدي.

ماريو هيرموسو لاعبًا لـ باير ليفركوزن

في بيان رسمي، أشاد سيمون رولفس، المدير الرياضي لـ باير ليفركوزن، بإمكانات اللاعب قائلًا: “ماريو هيرموسو لاعب دولي متمرس، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع وكذلك كظهير أيسر بمهارة عالية وخبرة كبيرة، سيوفر لفريقنا مرونة إضافية في الخط الخلفي، وسيكون قادرًا على تعويض غياب جانويل بيلوسيان بشكل مثالي”.

هيرموسو، البالغ من العمر 29 عامًا والذي يبلغ طوله 1.84 متر، ليس غريبًا على ليفركوزن، حيث واجه الفريق الألماني خلال موسم 2022/23 عندما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد، ضمن مواجهات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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