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رياضة

ريال مدريد يضع شرطًا لبيع فينيسيوس إلى الدوري السعودي

فينيسيوس جونيور،
فينيسيوس جونيور، فيتو

وضعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني شرطًا بشأن بيع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق في الفترة القادمة بعد ارتباط اسمه بالحصول على عروض من الدوري السعودي.

ويترقب ناديا الهلال وأهلي جدة موقف فينيسيوس جونيور؛ أملًا في ضمه من ريال مدريد.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وسط تكهنات حول مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله.

شرط ريال مدريد لبيع فينيسيوس إلى الدوري السعودي

وكشفت صحيفة (cope) الإسبانية عن رفض ريال مدريد فكرة بيع فينيسيوس في الفترة الحالية.

وأوضحت أن النادي لم يتلقَ أي عروض رسمية لرحيل فينيسيوس عن الفريق ولكن إدارة ريال مدريد وضعت شرطا وحيدا من أجل السماح برحيل فينيسيوس إلى الدوري السعودي.

وأكدت أن الشرط الوحيد لإتمام الصفقة يتمثل في رغبة فينيسيوس نفسه وإخطاره النادي برغبته في الرحيل عن النادي وكسر عقده باستخدام الشرط الجزائي الذي يبلغ مليار يورو.

وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يرغب على الإطلاق في رحيل فينيسيوس للحاجة إلى خدماته في صفوف الفريق؛ بوصفه أحد النجوم الكبار.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي وساهم في تحقيق العديد من الألقاب وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

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