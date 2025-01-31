النني يقود الجزيرة أمام بني ياس الليلة في الدوري الإماراتي

يستضيف فريق الجزيرة الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد الننى على ملعبه منافسه بنى ياس ضمن منافسات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الإماراتي.

الجزيرة ضد بني ياس

كان فريق الجزيرة خسر أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد آل راشد بالجولة الماضية.

ويحتاج الجزيرة للفوز على بنى ياس فى المباراة التى تنطلق اليوم فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة من أجل إحياء آماله في التقدم بجدول الترتيب والمزاحمة على الصدارة في النصف الثاني من الموسم.

يتواجد فريق الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة 5 مباريات، فيما يحتل بنى ياس المركز الـ 11 برصيد 12 نقطة.

كانت قرعة نصف نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات والتي أجريت باستاد هزاع بن زايد بالعين قد أسفرت عن مواجهات نارية.

ويواجه فريق الجزيرة الإماراتي بقيادة الدولى المصري محمد النني نظيره الشارقة، فيما يصطدم حامل اللقب الوصل بنظيره شباب الأهلي.

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