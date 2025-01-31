قيادات الأحزاب والبرلمانيون يتوافدون على معبر رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين

بدأت الوفود السياسية والشعبية التوافد على معبر رفح للتعبير عن رفض مخططات تهجير الفلسطينيين.

وتوجه وفد يضم عددا كبيرا من قيادات الأحزاب المصرية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى معبر رفح، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لدعم أهل غزة ورفض تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وفى ساعة متأخرة من ليل أمس صرح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تم إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، للتعبير عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وقال زهران في بيان له: "رفضنا محاولات التهجير القسري. وسيتم تحرك الوفد الشعبي فجر غد الجمعة متوجهًا إلى هناك".

كان فريد زهران قد وجه نداءً دعى فيه القوى الشعبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري إلى الانضمام إلى وفد شعبي اليوم الجمعة 31 يناير للتوجه إلى معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، أو النيل من حقوقهم المشروعة.



وأوضح زهران، أنه سوف يتم الإعلان من هناك أمام العالم أجمع،الاحتجاج على هذه المخططات الظالمة التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن الجميع سيشارك تحت شعار واحد ولهدف واحد: التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وأن التحرك لن يكون تحت مظلة حزب ولا فصيل، لكنه يمثل الشعب المصري بكل أطيافه، ولن يتم رفع أعلام ولا شعارات سوى علمي مصر وفلسطين ولافتات تأييد الشعب الفلسطيني ورفض التهجير.

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