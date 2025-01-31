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محافظات

مسيرات الدقهلية تتوجه إلى رفح لرفض تهجير الفلسطينيين (صور)

الدقهلاوية في طريقهم
الدقهلاوية في طريقهم لمعبر رفح، فيتو

انطلقت قبل قليل من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عدة باصات تحمل لافتات " لا للتهجير"، متجهة إلى مدينة رفح، وذلك في إطار التعبير عن الرفض الشعبي المصري للتصريحات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت مقترحات بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر أو الأردن.

وأكد المشاركون في هذه المبادرة دعمهم الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشيدين بتحذيرات الرئيس المستمرة للكيان المحتل، والتي عبرت عن رأي كل مصري ومصرية برفض ما تدبره إسرائيل منذ سنوات من محاولات تهجير الفلسطينيين. 

وأشار المشاركون إلى أن الوعي المصري يدرك جيدًا الآثار الخطيرة المترتبة على هذه المحاولات، والتي يأتي في مقدمتها إنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدين أن ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لن تحقق السلام، بل ستزيد من وعي العالم العربي والإسلامي بحقيقة إسرائيل.

موقف مصر الرسمي.. رفض قاطع للتهجير

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تمسك مصر بثوابت موقفها الرافض لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو طويل الأجل. 

وأشار عبد العاطي إلى أن مثل هذه المقترحات تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام والتعايش بين الشعوب، وذلك في رد واضح على مقترحات ترامب بتهجير سكان غزة.

حماس تشيد بالموقف المصري

بدوره، علق طاهر النونو، المستشار الإعلامي لحركة حماس، على الموقف المصري والأردني الرافض لمقترحات ترامب، قائلًا: “وجهنا لمصر الشكر على موقفها في المساعدة للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، والدور المصري الآن في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع”.

دعم عربي واسع لموقف مصر

كما أشاد النونو بالموقف الأردني الرافض أيضًا لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الموقفين المصري والأردني يعكسان التضامن العربي مع القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها وأكد أن العالم العربي والإسلامي أصبح يرى ويعي حقيقة إسرائيل وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السلام لن يتحقق إلا بإنصاف الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

 

 

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