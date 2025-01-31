الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

الكونجرس الأمريكي يحذر أعضاءه من استعمال ديب سيك

تطبيق ديب سيك، فيتو
تطبيق ديب سيك، فيتو

تلقت مكاتب الكونجرس الأمريكي تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك"، في إشعار أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.


وأفاد موقع "أكسيوس" بأنه جاء في نص الإشعار: "في هذا الوقت، يخضع "ديب سيك" للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب".

وحذر الإشعار من أن "الجهات الفاعلة في مجال التهديد تستغل برنامج "ديب سيك" لتقديم برامج ضارة وإصابة الأجهزة"، مشيرا إلى أنه "للتخفيف من هذه المخاطر، اتخذ مجلس النواب إجراءات أمنية لتقييد وظائف "ديب سيك" على جميع الأجهزة التي أصدرها المجلس".

وجاء في الإشعار أنه يحظر على الموظفين تحميل تطبيق "ديب سيك"على أي هواتف أو أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية رسمية.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقيد فيها استخدام الموظفين لمنتج الذكاء الاصطناعي، على الرغم من وجود شركات مستهدفة أخرى في الولايات المتحدة.

في عام 2023، تم فرض قيود على استخدام ChatGPT، ولم يسمح سوى باستخدام الإصدار المدفوع من OpenAI chatbot لمهام معينة. 

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