الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

الصليب الأحمر يتسلم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود أمام منزل السنوار

أربيل يهود
أربيل يهود

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر تسلم المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود في خان يونس، وسط حشد جماهيري كبير أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل يحيى السنوار.

وسلّمت حركة حماس، اليوم الخميس، المحتجزة الإسرائيلية المجندة "آجام بيرجر" للصليب الأحمر، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.

 

عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأقامت حماس، منصة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة لتسليم "آجام بيرجر".

وأخرجت عناصر كتائب القسام  المحتجزة الإسرائيلية من أنقاض منزل في مخيم جباليا، وهو ما يختلف عن طريقة تسليم المحتجزين الإسرائيليين التي جرت في الدفعتين السابقتين.

 

صفقة تبادل الأسرى 

فيما سيتم تسليم المحتجزين "أربيل يهود" و"جادي موزيس"، في عملية إطلاق سراح أخرى تتم بالتزامن في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 

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عملية تبادل الأسرى السنوار أربيل يهود

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